A Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde retifica a informação divulgada nesta terça-feira (31) sobre a mudança da Central de Regulação Municipal, que NÃO será mais transferida para o prédio do INSS, portanto, continuará no prédio do SESI por motivos técnicos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.