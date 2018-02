Central de Comercialização da Agricultura Familiar firma convênio com Fundação Banco do Brasil

Crédito da Foto: Manoel Adalberto

O Governador do Estado, Robinson Faria, destacou os resultados conquistados pela Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Rio Grande do Norte (Cecafes), na tarde desta quinta-feira (22), durante assinatura de convênio de cooperação financeira entre a central e a Fundação Banco do Brasil.

“Costumo frequentar a Central e tenho orgulho de participar da história desse local, que conta com trabalhadores de todo o Estado. Nos últimos dez meses a Cecafes movimentou R$ 4,5 mi, um dinheiro que não passa por intermediários e vai direto ao agricultor familiar do Rio Grande do Norte”, declarou o Governador.

O Convênio assinado tem como objetivo apoiar os cooperados da Cecafes, fortalecendo o processo de comercialização através de aquisição de máquinas e novos equipamentos, padronização das bancas dos produtores familiares, carrinhos para aumentar a comodidade dos clientes, circuladores de ar, entre outras melhorias.

Para o Superintendente do Banco do Brasil no Rio Grande do Norte, Ronaldo Alves, a Central de Comercialização da Agricultura Familiar é o resultado da persistência do Governo do Estado. “Esse local só existe por causa da parceria com o Governo e eu quero agradecer a todo esforço do governador Robinson Faria para inaugurar a central no último ano”, afirmou.