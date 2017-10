CEHAB apresenta programa habitacional exclusivo para a Segurança Pública

O Governo do RN, através da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CEHAB) – órgão vinculado à Secretaria de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS) – apresentou na manhã desta quarta-feira (18), na Governadoria, o programa Moradia Cidadã Segurança.

Estiveram presentes a Secretária-Chefe do Gabinete Civil do RN, Tatiana Mendes Cunha; a Secretária da Segurança Pública e Defesa Social, Sheila Freitas; o Secretário da Justiça e da Cidadania, Luis Mauro Albuquerque Araújo; o Comandante-Geral da Polícia Militar, José Osmar Maciel de Oliveira; e o Comandante do Corpo de Bombeiros, Sócrates Vieira de Mendonça Junior.

O programa contempla os servidores públicos da área da Segurança Pública (PM, Polícia Civil, SEJUC, Bombeiros, ITEP e Defesa Civil), com a aquisição de imóveis a preços diferenciados, em condomínios fechados, construídos em áreas de propriedade do Estado.

Para a titular da SESED, Sheila Freitas, o programa chega em boa hora, já que objetiva vai tirar policiais e demais agentes de segurança pública da área de risco. “Muitos moram em bairros de alta criminalidade, pois não têm condições de comprar um imóvel ou pagar mais pelo aluguel. O salário é insuficiente. Agora, com esse programa Moradia Cidadã, eles terão a oportunidade de morar bem, em local seguro e o melhor, com prestações que cabem no bolso. Dessa forma, melhora a qualidade de vida desse agente e de sua família. Vamos priorizar os que mais precisam”.

O comandante da Polícia Militar, coronel José Osmar Maciel de Oliveira, considera o Moradia Cidadã um programa arrojado, de grande apelo social. “É de extrema importância para os servidores públicos, principalmente, para aqueles que trabalham na segurança pública, enfrentando todo tipo de bandido no dia-a-dia”.

Para o titular da SEJUC, Luis Mauro Albuquerque Araújo, o programa significa um imenso passo que o governador Robinson Faria está dando para tirar seus servidores da segurança da área de risco. “Eles passam o dia em situação de grande estresse, combatendo a criminalidade. Com essas novas moradias, em local onde só moram profissionais da área”, declarou.

Brena Queiroz / GAC