Ceará-Mirim e Barcelona serão beneficiadas pela ação do deputado Ezequiel Ferreira

Ao levar em consideração que o Governo do Estado precisa fazer investimentos em drenagem e pavimentação de ruas no interior, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) requereu ao governador Robinson Faria (PSD) e ao secretário de infraestrutura, Jáder Torres, a realização de convênio com Ceará Mirim, na região metropolitana da capital, para execução desses trabalhos naquele município.

Essas obras, com certeza, vão melhorar a infraestrutura do município e consequentemente a qualidade de vida da população beneficiada. Além disso, a falta de pavimentação e drenagem prejudica e dificulta o tráfego e acesso dos moradores. , bem como o escoamento da produção das comunidades rurais”, diz o deputado Ezequiel.

Essas melhorias estão sendo solicitadas para as comunidades Gravatá, Primavera, Quiri, Mangabeira e Riacho da Goiabeira, todas na zona rural de Ceará Mirim.

Outro requerimento de autoria do deputado Ezequiel encaminhado ao Governo do Estado requer o aumento do efetivo da Polícia Militar e um veículo para auxiliar as atividades policiais na cidade de Barcelona, na região Agreste.

“O município Barcelona está bastante vulnerável quanto à segurança pública, uma vez que as estatísticas revelam um aumento muito grande de vítimas de todas as práticas criminosas. A população está cada vez mais receosa Chama a atenção a zona rural, onde o fluxo de drogas está ocorrendo de forma abusiva. O efetivo policial é reduzido, tornando-se principal problema para as ações de combate às ações criminosas” registra o deputado.