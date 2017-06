Caravana das Águas comemora retomada das obras da Transposição

A senadora Fátima Bezerra comemorou, junto com a “Caravana das Águas”, durante Audiência Pública, em Pau dos Ferros, a retomada das obras da Transposição do Rio São Francisco que estavam paralisadas por decisão judicial. A informação foi repassada à parlamentar na manhã de hoje pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Fátima preside a Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) do Senado, que é responsável pelas vistorias e audiências públicas que estão sendo realizadas nas estruturas do eixo norte, onde estão os estados receptores.

A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, derrubou decisão que havia suspendido a continuidade das obras do trecho entre os municípios de Terra Nova/PE e Jati/CE. Com esse impedimento, a integração das águas jamais chegariam ao RN, uma vez que os dois ramais que contemplam o estado dependem da conclusão do eixo norte.

A senadora comentou a decisão da ministra. “Cada etapa vencida é uma alegria sem tamanho para todos nós. Mas não vamos esmorecer porque a luta ainda é longa. Continuemos a luta que essas águas hão de chegar por aqui”, comemorou.

A audiência pública tem a participação do deputado federal Beto Rosado; deputados estaduais Fernando Mineiro, Galeno Torquato, Gustavo Fernandes, Hermano Morais, Carlos Augusto e Raimundo Fernandes; do engenheiro que coordena a obra do eixo norte, Guilherme Palhares, e demais representantes do Ministério da Integração Nacional; do secretário Estadual de Recursos Hídricos, Ivan Júnior; além de prefeitos, vereadores, entidades representativas e sociedade civil.