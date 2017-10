Cantata para os Santos Mártires tem série de apresentações iniciada

A Cantata para os Santos Mártires que celebra a recém canonização dos Mártires de Cunhaú e Uruaçú teve ensaio geral ontem para a imprensa e autoridades. E a partir de hoje (27), sábado (28) e domingo (29) será apresentada ao grande público.

A história do massacre dos santos católicos muita gente já conhece. Entretanto, nada tira o encanto de assistir ao espetáculo que envolve teatro e música, dirigido por Diana Fontes, composto e escrito por Danilo Guanais. A Cantata tem 50 atores e pessoas do coro no palco. Os atores narram e contam a história dos Mártires, enquanto que o coro dubla a participação preciosa dos integrantes do Coral Canto do Povo, que gravaram as falas da Cantata previamente. Hoje e sábado, a partir das 19h e 18h30, respectivamente, o espetáculo ocorrerá no Monumento dos Mártires de Uruaçú, em São Gonçalo do Amarante e no domingo (29), o grande espetáculo será no pátio da Igreja Matriz, também naquela cidade.

“A Cantata está uma maravilha. Eu acho que todas as pessoas deveriam vir assistir e prestigiar essa linda homenagem que preparamos para o povo potiguar. Afinal, os santos são potiguares, são brasileiros, são de todos nós”, disse Diana Fontes, que teve pouco menos de um mês para preparar atores e pessoas do coro, em sua grande maioria oriundos da cena cultural de São Gonçalo do Amarante, como é o caso do padre André de Soveral, interpretado por Alex Ivanovich, nascido e criado em SGA, e de Gláucio Pedubreu, que interpreta o santo Mateus Moreira.

A Cantata para os Santos Mártires é uma realização do Governo do Estado, através do Governo Cidadão, com patrocínio do Banco Mundial. É uma ação conjunta da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Secretaria de Trabalho, Habitação e Ação Social (Sethas) e da Fundação José Augusto, dentre outros órgãos do Estado.

Cantata para os Santos Mártires

Local: Monumento dos Mártires de Uruaçu – São Gonçalo do Amarante

Dias: Sexta (27) – 19h

Sábado (28) – 18h30

Local: Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante

Domingo (29) – 19h

ASSECOM/RN