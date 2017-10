Cantata para os Santos Mártires será apresentada daqui a uma semana

São Gonçalo do Amarante abraça espetáculo que homenageia os santos potiguares

Ensaio geral será na próxima quinta (26) – para imprensa, autoridades e convidados – no Monumento dos Mártires de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, a partir das 19h, e dá início ao grande espetáculo de rua patrocinado pelo Governo do Estado, chamado Cantata para os Santos Mártires, pensado para homenagear os agora 30 santos potiguares que foram recentemente canonizados pelo papa Francisco. Nos dias 27 e 28, o público também poderá presenciar o trabalho dos atores e coro que está sendo dirigido pela coreógrafa Diana Fontes, no mesmo horário e local. No dia 29, o espetáculo se desloca para a Igreja Matriz de São Gonçalo e se une às celebrações do santo padroeiro da Cidade. E no dia 30, o espetáculo virá para Natal.

A Cantata para os Santos Mártires tem roteiro e direção musical do renomado músico Danilo Guanais. Ele baseou sua história em escritos dos pesquisadores padre Antonio Murilo de Paiva e monsenhor Paulo Herôncio de Melo. Desde o início do mês os ensaios estão em ritmo frenético. Tudo para deixar os atores e participantes do Coro afinados com a história do massacre dos Santos Mártires. Lembrando que o Coro vai dublar as experientes vozes do Coral Canto do Povo.

A Cantata para os Santos Mártires é patrocinada pelo Governo Cidadão, via Banco Mundial, e envolve várias secretarias como Sethas, Setur, Fundação José Augusto, além do apoio da Prefeitura de São Gonçalo e Arquidiocese de Natal; conta com produção executiva de Danielle Brito; figurino de Riccardo San Martini; assistência de direção e produção, Gleydson Almeida e Flávio Henrique e projeção mapeada de Wilberto Amaral. De acordo com a presidente da Fundação José Augusto, o governo do estado não tem medido esforços para celebrar esse grande feito religioso no Estado, com reflexos não só na fé católica, como também em setores importantes como o turismo religioso e na economia.

A maior parte dos participantes do espetáculo, que mistura teatro e música, com temática sacra e, por isso, é diferente de um Auto, são oriundos da própria cidade de São Gonçalo do Amarante. Segundo eles, a experiência tem sido enriquecedora para uma cidade que já respira cultura há muito tempo e tem familiaridade com a temática dos Mártires, mas que no entanto nunca haviam contado essa história a partir de uma cantata. “Estamos aliando a história que é deles, com a nossa experiência. E tem sido muito bom para todos nós”, disse Diana Fontes.

Cantata para os Santos Mártires

Local:

Santuário dos Mártires de Uruaçu – São Gonçalo do Amarante

Dias 26, 27 e 28 de outubro às 19h

Igreja Matriz de São Gonçalo

Dia 29 de outubro às 18h

Teatro de Cultura Popular Chico Daniel

Dia 30 de outubro às 19h

Um pouco da história

Os mártires que viviam na Capitania do Rio Grande, hoje comunidades conhecidas como Cunhau e Uruaçu, pertencentes a Canguaretama e São Gonçalo do Amarante, jamais renunciaram à sua fé na Igreja Católica, nem se renderam às ameaças para que se convertessem ao calvinismo.

Por isso, o massacre dos padres Ambrósio Francisco Fé e André de Soveral, do leigo Mateus Moreira e de seus 27 seguidores tornou-se um marco de resistência e fé do cristianismo, agora com o reconhecimento máximo do Vaticano. Sendo assim, o Brasil poderá se orgulhar de ter 30 santos brasileiros natos.