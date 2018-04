Camporedondenses recebem cheques do Programa Microcrédito Empreendedor do Governo do Estado

O prefeito de Campo Redondo, Alessandru Alves (PROS) e os vereadores João Quebrado (PROS) e Jadna (PTN) prestigiaram ao lado de vários microempreendedores de Campo Redondo e de outras sete cidades do Trairi a entrega dos chegas do Programa Microcrédito Empreendedor. A solenidade aconteceu no último sábado (7) em Santa Cruz e contou com a presença do Governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD).

No Trairi os investimentos somam a ordem de 3 milhões de reais. Os municípios beneficiados foram: Santa Cruz, Lajes Pintadas, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Japi, Jaçanã, São Bento do Trairi e São José do Campestre.