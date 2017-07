Campanhas educativas de trânsito são aprovadas por 98,7% dos natalenses

Pesquisa realizada pelo Instituto Seta, nos dias 1 e 2 de julho, confirma que quase 100% da população aprova as campanhas educativas de trânsito realizadas nos últimos anos pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran). O índice de aprovação chega a 98,7%. É praticamente o mesmo percentual de entrevistados que acreditam que as campanhas salvam vidas: 98,5%. A pesquisa mostra ainda que a aprovação independe do perfil sociodemográfico da população. Foram entrevistadas 600 pessoas, em Natal.

“Qual a distância entre o que você diz e o que você faz no trânsito?”. É com essa pergunta que o Detran quer levar motoristas e pedestres a uma reflexão sobre o seu papel no trânsito. A atual campanha foi produzida pela agência Executiva Comunicação, para o Governo do Rio Grande do Norte, e se utiliza ainda de uma demonstração prática do efeito do álcool sobre o motorista. As pessoas são convidadas a percorrer, caminhando, um mini-circuito usando um óculos que reproduz os efeitos da embriaguez.

Para a secretária de Comunicação do Estado, Juliska Azevedo, “a pesquisa mostra que a população aprova as campanhas e atesta a importância delas não somente para a educação de trânsito, mas para a redução do números de acidentes. Prova que a linguagem e a mensagem aplicadas estão tendo impacto junto ao público”, explica Juliska.

Outro destaque da pesquisa foi a Operação Lei Seca, que foi apontada por quase metade dos entrevistados, 46,4%, como a principal ação de propaganda que o Detran deveria investir. O combate ao uso de celular ao volante apareceu como segunda opção, apontada por 39,6% dos entrevistados. Já 96,9% dos natalenses concordam que a redução de acidentes traz economia para o Estado.

Para o diretor geral do Detran, Júlio César Câmara, as campanhas estão reduzindo o número de acidentes, constatação baseada nas pesquisas e no número de vítimas fatais no trânsito. “A pesquisa comprova aceitação da campanha do Governo do Estado, por meio do Detran. Quando é comparado o número de vítimas fatais de 2012 com 2016, por exemplo, a redução foi de 794 para 638 mortes em acidentes de trânsito. Ano passado já foi comprovada esta redução, mas continuamos trabalhando cada vez mais para conscientizar população com objetivo de preservar vidas”, afirma Júlio César.

A aprovação expressiva da campanha reforça o objetivo do Governo do Estado e Detran de levá-la para todos os municípios do Estado. 99,2% dos entrevistados acreditam que a mídia para educação no trânsito deve ser contínua. E é isso que o Governo do Rio Grande do Norte vem fazendo. A atual campanha é a quarta desde 2014. Anteriormente, o Detran trabalhou os temas “Gentileza”, “Motorista do Bem”, “Trânsito Seguro” e agora a campanha #CurtoDirigirBem.