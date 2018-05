Campanha “Faça Bonito” realiza capacitações dos profissionais da saúde e educação

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Campanha “Faça Bonito” vem realizando uma série de capacitações e mobilizações desde o mês abril com profissionais da rede municipal de saúde e educação com o intuito de fortalecer o trabalho desenvolvido em prol do enfrentamento e prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. A campanha é nacional e tem o objetivo maior de alertar a população sobre a exploração e abuso de crianças e jovens. Em Currais Novos, o CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social “Professor Simão” vem realizando estas capacitações através da parceria com os CRA’s – Centros de Referência de Assistência Social, PROERD, Conselho Tutelar, Residência Multiprofissional UFRN, NASF, e secretarias municipais de saúde e educação.

De acordo com um das coordenadoras da campanha, Kalina Medeiros, a próxima semana será de intensa programação. “Teremos uma semana de intensa programação, e no dia 18 teremos o ‘Dia D’ de mobilização, lembrando à sociedade a importância desta luta tão importante em prol das nossas crianças e jovens”, comentou”.