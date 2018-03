Campanha de vacinação contra o HPV e Meningite tem início nesta segunda, 19

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A campanha de vacinação contra o HPV para meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos, assim como a da Meningite para o público entre 11 e 14 anos, tem início nesta segunda-feira (19) e se estenderá até o próximo dia 28 em todas as Unidades Básicas de Saúde de Currais Novos. A imunização contra o HPV é a principal forma de prevenção contra os 4 tipos do vírus, além de prevenir o aparecimento do câncer do colo de útero, por exemplo. De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Verônica Kristina, a vacinação da Meningite para os jovens entre 11 e 14 anos é um reforço para as doses já recebidas.

O “Dia D” da vacinação acontecerá em todas as UBS do município no dia 2 7 de março entre 7h às 11h e das 13h às 17h.