Campanha de vacinação contra a gripe imunizou 86,80% do público-alvo em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza (Gripe) imunizou 86,80% do público-alvo em Currais Novos, faltando pouco para atingir a meta total de 90%, que deverá ser alcançada com a prorrogação da campanha até o dia 15 de junho diante de determinação do Ministério da Saúde após a paralisação dos caminhoneiros.

De acordo com a Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Currais Novos, foram imunizadas até esta terça-feira (29) 8.647 pessoas, sendo os idosos o grupo com maior número de imunizados, 5.075 (86,74%). Os outros grupos prioritários imunizados foram: Crianças (1.558 / 66,67%); Trabalhadores da Saúde (1.075 / 109,69%); Professores (528/133,33%); Gestantes (364/ 106,43%); e Puérperas (47/83,93%).