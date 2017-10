Campanha de doação de lenços na Assembleia segue até sexta-feira

A Assembleia Legislativa segue arrecadando lenços para serem doados às mulheres em tratamento contra o câncer no Rio Grande do Norte. A campanha “Doe Lenços” é uma iniciativa das Secretarias de Saúde e da Mulher da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em parceria com as Assembleias Legislativas brasileiras, e acontece em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A arrecadação teve início no último dia 16 e segue até a próxima sexta-feira (27). Para tanto, a Casa Legislativa disponibilizou pontos de coleta na sede da Assembleia para recebimento das doações. Os lenços serão direcionados à instituições que atuam junto a mulheres em tratamento da doença. A entrega dos donativos está prevista para os dias 30 ou 31 de outubro, encerrando o mês da campanha do Outubro Rosa.

A campanha “Doe Lenços” também vem sendo divulgada na TV Assembleia por meio da veiculação de um vídeo institucional produzido pela Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (ASTRAL).

Outubro Rosa

Ainda em alusão ao Outubro Rosa, a Assembleia Legislativa promoveu sessão solene que homenageou grupos potiguares de apoio à mulheres com câncer. Em parceria com o Grupo Reviver, a Assembleia lançou, pelo terceiro ano consecutivo, um mutirão para realização de exames de mamografia em diversos pontos da capital.

“Há uma fila de milhares de mulheres em busca de mamografias na rede pública e um pouco desta demanda reprimida chega para atendimento durante o Outubro Rosa. A Casa Legislativa junto com as voluntárias do Grupo Reviver contribui para a prevenção do Câncer de Mama há três anos e, ao detectar casos da doença, já efetua o encaminhamento para o início do tratamento”, explica o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB).

É de autoria do parlamentar, a lei aprovada e sancionada em 2015 que instituiu o ‘Outubro Rosa’ no calendário oficial do Rio Grande do Norte.