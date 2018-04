Campanha contra a Influenza tem início nesta segunda-feira e pretende imunizar 74 mil pessoas

Crédito da foto: A Crítica de Campo Grande

A 20ª edição da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem início nesta segunda-feira, 23, e pretende imunizar 74 mil pessoas em Mossoró, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O percentual corresponde a uma cobertura de 100% no município. A campanha se estende até o dia 1º de junho e terá o Dia D de mobilização nacional em 12 de maio.

Devem receber a imunização crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); trabalhadores da saúde; professores da rede pública e privada; pessoas com mais de 60 anos; jovens de 12 a 21 anos que estejam cumprindo medidas sócio-educativas; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema prisional; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

No ano passado, Mossoró foi uma das primeiras cidades do Rio Grande do Norte a conseguir ultrapassar a meta de 90% de cobertura vacinal da influenza determinada pelo MS antes mesmo do fim da campanha de vacinação.

O coordenador do Programa Nacional de Imunização (PNI) na cidade, Etevaldo de Lima, destaca que as crianças que forem se imunizar pela primeira vez devem receber duas doses, devendo existir um intervalo de 30 dias da aplicação da primeira para a segunda, a fim de garantir a imunidade completa. As que já se vacinaram em anos anteriores só recebem uma dose única neste ano.

A SMS recomenda aos mossoroenses que tomem os devidos cuidados para evitar a transmissão da gripe e de outras doenças respiratórias.