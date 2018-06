Caminhão carregado de melancias capota no interior do RN

Credito: (Foto: Divulgação/PM)

Um caminhão carregado de melancias capotou no início da tarde desta segunda-feira (11) na RN-228, em Cruzeta, interior potiguar. O acidente deixou interditada a rodovia estadual, e os veículos que transitavam pelo local precisaram desviar pelo acostamento.

Segundo a polícia, o capotamento aconteceu no sentido que liga a cidade de Acari a Cruzeta. O motorista que dirigia o caminhão ficou preso nas ferragens, e o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender o caso. Em seguida ele foi conduzido ao Hospital Regional de Caicó.

Ainda de acordo com a polícia, um passageiro que estava no veículo foi socorrido para o hospital, com ferimentos leves. Depois que o socorro foi prestado, a via foi liberada.