Caminhada por melhores condições de trabalho e valorização da enfermagem acontece nesse sábado (20) no Parque das Dunas

As más condições de trabalho, o aumento dos índices da violência contra os profissionais no ambiente de trabalho, a sobrecarga, a campanha contra a educação a distância na graduação de enfermagem, a falta de um piso salarial regulamentado para profissão, levaram o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (Coren-RN) a promover uma caminhada pela valorização da categoria, próximo sábado (20), a partir das 9h, no Parque das Dunas.

A caminhada acontece no Dia Nacional do Auxiliar e Técnico de Enfermagem (20) e encerra a programação da Semana de Enfermagem 2017 do Coren-RN, que, desde do dia 15, debateu o tema “Enfermagem na linha de frente, transformando o cuidado: “Práticas avançadas no exercício profissional”, com profissionais e estudantes em Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros.

A ação também reivindica e chama atenção para a regulamentação da jornada de trabalho de 30h no país. Luta que há décadas vem sendo pleiteadas pelos Conselhos Federal e Regionais e demais entidades de representatividade da profissão.

Com a participação de estudantes e profissionais, a caminhada terá início às 9h, dentro do parque, onde também será oferecido aos visitantes serviços de verificação de pressão, glicemia, palestras de prevenção de acidentes domésticos e de trânsito, além da promoção à saúde da mulher e do idoso. Os alunos de várias instituições de ensino também farão a apresentação de trabalhos sobre temas diversos da saúde.