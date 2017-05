Caminhada arrecadou mais de 600 frascos para leite materno

Sábado (13), véspera do Dia das Mães, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRN) realizaram a já tradicional Caminhada da Mãe Potiguar, fazendo uma reflexão de temas envolvendo a saúde da mulher e do bebê, estimulando a amamentação em local de trabalho e a doação do leite materno aos bancos de leite do Estado.

Na ação foram arrecadados mais de 600 frascos de vidro para armazenamento do leite materno para doação, além de duas toneladas de alimentos não-perecíveis que serão doados para diversas instituições carentes do estado, através do projeto Mesa Brasil/Sesc.

A secretária de estado do trabalho, habitação e assistência social, Julianne Faria, esteve presente ao evento e falou sobre a importância do aleitamento materno. “Eu não poderia faltar a esse evento que apóia a amamentação, porque meus filhos foram beneficiados pela doação de leite materno. E se estão hoje saudáveis, foi também graças ao leite que receberam”, disse Julianne.

Os participantes saíram em caminhada do quartel do Corpo de Bombeiros em direção ao Parque das Dunas. Lá as três campeãs na doação de leite materno aos bancos de leite de Natal foram homenageadas. “É uma forma de estimular esse gesto de amor e solidariedade entre as outras mulheres”, afirmou Raissa Arruda, técnica do Programa Estadual de Aleitamento Materno da Sesap.

Edilânia Coutinho do Nascimento doou 62 litros de leite ao Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC); Débora Larissa Freire de Oliveira fez a doação de mais de 37 litros ao banco de leite do Hospital Santa Catarina, na zona norte de Natal e Jordana de Araújo N. de Oliveira dos Santos fez a doação de quase 15 litros ao banco de leite humano do Hospital Coronel Pedro Germano (Hospital da Polícia).

O evento contou com o apoio de diversos parceiros que promoveram ações educativas, confecção de carteiras de identidade, distribuição de kits com frutas e água mineral, além de aferição de pressão arterial, orientação dermatológica, oficinas de geração de rendas e espaço da beleza. A Sesap contou com a participação das equipes do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Programa Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), Subcoordenadoria de Informação, Educação e Comunicação (Siec) e Coordenadoria de Promoção à Saúde (CPS).