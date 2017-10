Câmara quer saber quanto o Carnaxelita recolheu aos cofres do Município

A Câmara Municipal de Currais Novos deve oficiar nesta terça-feira (10) a Prefeitura Municipal, pedido de informações sobre quanto oficialmente, o Carnaxelita pagou de impostos.

O Presidente do Poder Legislativo João Neto afirmou que conforme a lei vigente, os músicos que atuaram na micareta ocorrida na cidade no final de semana passado, devem recolher ISS, assim como qualquer prestador de serviço que atua no município.

Vlaudey Liberato