Câmara de Currais Novos realizará concurso público

O Poder Legislativo de Currais Novos realizará concurso público para provimento de vagas no referido órgão. Ao todo serão dezessete vagas, com cargos exigindo formação de nível fundamental, médio e superior. De acordo com a Presidente Zefinha Moura (foto), esta é a primeira vez que a Câmara realizará um concurso público para suprir a demanda de funcionários efetivos na Casa, além de ser uma oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público. “Aliamos o sonho à necessidade e a realização do concurso está bem próxima de todos nós. Através de muito esforço e empenho, conseguimos materializar o tão esperado concurso e agora é o momento da Câmara realizar as provas para preencher as dezessete vagas que estaremos oferecendo para contratação imediata”, disse Zefinha. Os cargos oferecidos serão para: Técnico legislativo; ASG; Contador Legislativo; Controlador Interno; Procurador Legislativo; Agentes de portaria; Recepcionistas; Operador de mídia; Cinegrafista e Jornalista. O lançamento do edital está previsto para o próximo dia 29 de novembro e a previsão é que as provas sejam realizadas no início de 2017.