“Calçada Cidadã” realizará encontros nesta quarta no Santa Maria Gorete, e na quinta no Sílvio Bezerra de Melo

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos inicia 2018 prestando contas à população das ações realizadas pela gestão em 2017 através do projeto itinerante “Calçada Cidadã”, que deverá acontecer em vários bairros e comunidades rurais. Nesta quarta-feira (03), a terceira edição acontecerá às 19h no bairro Santa Maria Goreti, na Rua Antônio Bezerra Linhares, na calçada da residência de Irene e Non Nattus Jr, nº 231, próximo ao antigo supermercado Santo Antônio. Amanhã, quinta-feira (04), o encontro será no bairro Dr. Sílvio Bezerra de Melo, no cruzamento das ruas Luiz de França e Esther Galvão, na residência de D.Maria, nº 328, a partir das 19h.

O “Calçada Cidadã” já aconteceu nos bairros Walfredo Galvão (IPE) e Paizinho Maria, onde o Prefeito e Vice-Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves, e secretários municipais, tiveram a oportunidade de mostrarem as diversas ações realizadas no ano passado em benefício da população.