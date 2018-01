“Calçada Cidadã” acontecerá nesta quarta-feira, 17, na Rua do Urânio, bairro JK

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A sexta reunião do Projeto “Calçada Cidadã”, encontro realizado pela gestão municipal com o intuito de prestar contas à população das ações realizadas pela Prefeitura em 2017, acontecerá nesta quarta-feira (17) às 19h na Rua do Urânio, nº 40 (Residência de Francisca Lina), bairro JK. O Projeto, idealizado pelo Prefeito Odon Jr, tem como principal objetivo apresentar à comunidade os projetos e ações desenvolvidos ao longo de 2017 em prol da cidade.

O Projeto “Calçada Cidadã” já aconteceu nos bairros Walfredo Galvão (IPE), Paizinho Maria, Santa Maria Gorete, Dr. Sílvio Bezerra de Melo e Antônio Rafael.