Caicó e Mossoró recebem espetáculo circense do Palco Giratório Sesc

Crédito Kllly Maia

Caicó e Mossoró encerram a turnê de apresentações do espetáculo Clake, do Circo Amarillo (SP). Nesta quinta-feira, a partir das 19h30, no Sesc Caicó, e no domingo (8), a partir das 10h, no Sesc Mossoró, esta precedida pela apresentação do grupo local Esquetes Circenses de Mossoró (dia 6). A programação é gratuita e realizada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio.

A atração integra o projeto nacional Palco Giratório Sesc, que desde o início deste mês, já realizou apresentações em Natal, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Com classificação livre, o espetáculo cômico evidencia o trabalho da dupla Marcelo Lujan e Pablo Nordio como palhaços excêntricos musicais. Sequências de gags clássicas são combinadas com a linguagem contemporânea da dupla e resultam num espetáculo de palhaçaria física e musical. Uma interessante experiência de sonoridades e circo que diverte públicos de todas as idades. Após as apresentações, a dupla conversará com o público interessado.

Além de encenar as peças, a dupla paulista ministrará oficinas gratuitas de introdução à dramaturgia circense e metalinguagem contemporânea no dia 7/04, em Mossoró. As inscrições, voltadas a pessoas a partir de 10 anos de idade, podem ser feitas pelo endereço sescrn.com.br/oficinas.

Palco Giratório 2018

De abril a novembro deste ano, o Palco Giratório trará ao estado quatro espetáculos: Clake (SP), Como manter-se Vivo, com Flávia Pinheiro (PE), Desastro, com Neto Machado (BA) e Os cavaleiros da triste figura, do grupo teatral Boca de Cena (SE). Além disso, como forma de promover o intercâmbio com artistas potiguares, apresentará duas peças locais, totalizando 11 apresentações. Os artistas também ministrarão sete oficinas ao todo, aliando entretenimento e capacitação cultural. A programação é gratuita e vai até o mês de novembro.

Reconhecido como uma das maiores iniciativas de fomento, intercâmbio e difusão das artes cênicas do país, o Palco Giratório é um projeto consolidado no cenário cultural brasileiro. Ao longo de 20 edições, levou uma grande variedade de gêneros e linguagens artísticas para um público diversificado em todo o país, entre grupos de teatro de rua, circo, dança entre outras linguagens artísticas — em espaços do Sesc, praças e outros espaços urbanos.

Palco papa-jerimum

Pelo 4º ano consecutivo, terá espetáculo potiguar Brasil afora pelo Palco Giratório: a Trapiá Cia Teatral, de Caicó, apresentará em 26 cidades brasileiras o seu P’S. Já participaram do projeto do Sesc a Cia Gira Dança, o Grupo Estação de Teatro, a Cia. Pão Doce de Teatro, o Grupo Carmin e o Clowns de Shakespeare.

Vale frisar que a montagem da peça P’S também contou com o apoio do Sesc RN, por meio do Circuito Sesc das Artes Cênicas Potiguar.