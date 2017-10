Caicó e Currais Novos recebem programação do Mês do Servidor da UFRN

A programação do Mês do Servidor 2017 chega ao Centro de Ensino Superior (CERES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com atividades no campus Caicó nesta terça-feira, 17, e no campus Currais Novos na quarta-feira, 18. Rodas de conversa, programa de aconselhamento em saúde, Mural Cultura da Paz, caminhada e “abraçaço” serão realizados nos municípios, a fim de disseminar entre a comunidade universitária o tema Cultura de Paz na UFRN.

Na quinta-feira, 19, o evento retorna a Natal para o curso de capacitação “Com(viver) com as diferenças”, que acontece no prédio da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) da UFRN. A sexta-feira, 20, será marcada pela implantação de uma horta comunitária na Reitoria, coordenada pelo professor Márcio Dias Pereira, da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ). A programação completa e outras informações sobre o Mês do Servidor 2017 estão disponíveis no endereço www.mesdoservidorufrn.com.br.

ASCOM – Reitoria/UFRN