Caern vai abastecer Caicó com reserva do Açude Itans

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está iniciando nesta terça-feira (23), em caráter emergencial, o abastecimento de água para a cidade de Caicó pelo Açude Itans. A medida tem o objetivo de amenizar a situação de colapso temporário enfrentado pela população, em decorrência da parada da Adutora Emergencial, atingida por um incêndio. A vazão operada será de 150 metros cúbicos por hora.

O Açude Itans está com 1,7% de sua capacidade e, segundo a gerente da Regional Seridó, Rosy Gurgel, estava sendo preservado como reserva técnica para atender situações emergenciais, como o fornecimento de água a escolas, postos de saúde, hospitais, etc. “Por causa da espera da solução para a Adutora Emergencial, decidimos utilizar esse manancial para diminuir as dificuldades da população com a falta de abastecimento”, comentou Rosy.

A Caern orienta, no entanto, que o uso da água deve ser feito de forma racional, para que a cidade possa ser atendida de forma mais segura nesse período de escassez.