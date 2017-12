Caern trabalha na mudança da captação de Serra de Santana

Redação – ACS Caern – Crédito da Imagem Lagoa Nova Destaque

Equipes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) estão trabalhando para concluir, no menor prazo possível, o serviço de mudança do ponto de captação de água da Adutora Serra de Santana na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. O objetivo da execução da obra é melhorar o abastecimento das cidades atendidas pelo sistema, visto que o ponto de captação anterior chegou a nível muito baixo. O serviço foi iniciado no fim da semana passada, mas em virtude de serviços elétricos e de ajustes na adutora o prazo de finalização ficou prejudicado.

O novo ponto de captação (Marco 14) fica a quatro quilômetros do local anterior. O sistema Adutor Serra de Santana é responsável pelo abastecimento das cidades de Caicó, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Jucurutu, Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino, Currais Novos, Acari, Lagoa Nova, Cerro Corá e Bodó. No total, são cerca de 180 mil habitantes dessas cidades atendidos.