Caern suspende abastecimento em 9 cidades para mudança de captação em Serra de Santana

Por um período de 48 horas, as cidades de Currais Novos, Acari, Bodó, Cerro-Corá, Florânia, Lagoa Nova, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente e Jucurutu terão suspensão no abastecimento de água. A medida teve início nesta quarta-feira, 18.

Segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), nesses dois dias equipes vão trabalhar na mudança no ponto de captação da adutora de Serra de Santana na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, avançando três quilômetros para melhorar a operação.

Ainda de acordo com a Caern, os municípios são atendidos pelo Sistema Produtor Integrado Serra de Santana, na região Seridó do Estado, e a interrupção no abastecimento se dará para que seja feito um trabalho de realocação da captação de água.

A companhia informa que o quadro de seca baixou os níveis dos mananciais o que torna necessária a execução de serviços para garantir o abastecimento.

Logo que o serviço for concluído, o sistema será religado, levando 72 horas para que esteja totalmente pressurizado e com o fornecimento normalizado, informa o órgão.