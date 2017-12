CAERN atende pleito de Nelter e amplia capacidade da Estação de Tratamento de Água da adutora da Serra de Santana

Atendendo uma solicitação do deputado estadual Nelter Queiroz (PMDB) a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) iniciou na última terça-feira (26) os serviços de ampliação dos filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada na EB1 do sistema adutor da Serra de Santana, em Jucurutu.

Responsável por abastecer boa parte da região Seridó, através da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a ETA do sistema adutor da Serra de Santana atualmente opera com apenas oito filtros e com uma demanda acima de sua capacidade máxima.

“Para resolver esta questão, através de nossa luta, a CAERN implantará mais dois filtros na ETA, possibilitando o aumento de 25% da vazão de água tratada e uma maior regularidade no abastecimento hídrico dos municípios que dependem do sistema”, mostrou o parlamentar.

Os serviços de ampliação da ETA do sistema adutor da Serra de Santana estão previstos para serem concluídos no próximo dia 15 de janeiro de 2018.