Brasil se classifica em primeiro e agora pega o México nas oitavas da Copa da Rússia

Crédito da foto: FIFA/Globoesporte.com

Atuação segura, vitória por 2 a 0 e vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo. A tensão do jogo decisivo não atrapalhou a Seleção nesta quarta-feira, muito pelo contrário. O Brasil de Tite controlou o jogo contra a Sérvia em Moscou, venceu com gols de Paulinho e Thiago Silva (um em cada tempo) e vai enfrentar o México na próxima fase. Em uma noite de atuação destacada do quarteto Thiago Silva, Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar, a Seleção fez sua melhor apresentação no Mundial até agora. O sonho do hexa segue mais vivo do que nunca. Proxima parada, Samara.

Oitavas de final

Com sete pontos ganhos em três jogos, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo E. Vai enfrentar o México nas oitavas de final. O jogo será na próxima segunda-feira, em Samara. A Suíça, segunda colocada na chave, pega a Suécia. Sérvia e Costa Rica deram adeus à competição.

Confira a tabela da Copa do Mundo

Primeiro tempo

Passado o empate na estreia e o nervosismo contra a Costa Rica, a Seleção parecia mais tranquila em campo. E o melhor: o meio-campo funcionou bem pela primeira vez na Copa. Destaque nos dois primeiros jogos, Coutinho manteve o alto nível. Mas dessa vez teve ao seu lado um Casemiro mais eficiente (com a bola nos pés, principalmente) e um Paulinho usando bem os espaços para infiltrar.

Diante de uma Sérvia que jogava mais na imposição física do que na qualidade técnica, o Brasil já controlava o jogo e criava boas chances quando o gol nasceu justamente dos pés de dois meias: Coutinho achou Paulinho livre na área e o volante tocou na saída do goleiro.

Segundo tempo

Precisando do resultado, a Sérvia mudou sua postura no segundo tempo. Mesmo sem alterações no intervalo, a seleção adversária partiu para o ataque e até ensaiou uma pressão. A grande maioria dos lances se resumia a bolas levantadas na área para tentar aproveitar a estatura elevada de seus jogadores. O Brasil passou a explorar os contra-ataques (Neymar quase marcou em um deles) e Tite até reforçou a marcação com a entrada de Fernandinho no lugar de Paulinho. Mas, no melhor momento da Sérvia no jogo, quis o destino que o segundo gol saísse justamente naquele que deveria ser o ponto forte do rival: a bola aérea. Neymar bateu o escanteio e Thiago Silva subiu para fechar o placa.