Botijão de gás de cozinha ficará 5% mais barato nas refinarias a partir desta sexta

Crédito da foto: Tatiane Alves

A Petrobras informou que o preço do gás de cozinha ficará 5% mais barato nas refinarias a partir desta sexta-feira, 19. A redução foi publicada pela estatal em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, 18. Outro ponto destacado pelo companhia é que o reajuste do GLP passará a ser trimestral.

Segundo o órgão, o objetivo da medida é “suavizar os repasses da volatilidade dos preços ocorridos no mercado internacional para o preço doméstico, ao mesmo tempo em que se mantém o disposto na Resolução 4/2005 do Conselho Nacional de Política Energética, que reconhece como de interesse da política energética nacional a prática de preços diferenciados para a comercialização do GLP de uso residencial”.

A Petrobras acredita que estes novos critérios permitirão manter o valor do GLP referenciado no mercado internacional, mas diluirão os efeitos de aumentos de preços tipicamente concentrados no fim de cada ano, dada a sazonalidade do produto. A referência continuará a ser o preço do butano e propano comercializado no mercado europeu, acrescido de margem de 5%.