Boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco a partir deste sábado

Crédito da foto: Divulgação/Extraído do Jornal de Fato

A partir deste sábado, 13, os boletos bancários com valores iguais ou superiores a R$ 100,00 poderão ser pagos em quaisquer bancos, mesmo após o vencimento. A informação consta no site da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

Segundo a Febraban, a medida só será possível porque essas cobranças já deverão estar registradas pelas instituições na Nova Plataforma de Cobrança, desenvolvida pela entidade. O novo sistema de liquidação e compensação para os boletos de pagamento deve facilitar a vida dos usuários e colaborar na prevenção de fraudes.

Ainda de acordo com a federação, com a inclusão e o processamento desses boletos no sistema, a base de dados vai incorporar cerca de três bilhões de documentos, ou seja, 75% do total emitido no país por ano. O restante, cerca de 1 bilhão de boletos de pagamento, corresponde a documentos com valores expressos abaixo de R$ 100,00, que deverão estar integrados à Nova Plataforma em 27 de outubro, e dos boletos de cartão de crédito e de doações, que devem estar cadastrados até 10 de novembro.

O órgão alerta que os clientes que tiverem boletos não registrados na Nova Plataforma, rejeitados pelos bancos, devem procurar o beneficiário, que é o emissor do boleto, para quitar o débito.

A Nova Plataforma de Cobrança é um projeto que nasceu há cerca de quatro anos, com o apoio de todos os recursos de tecnologia de ponta do setor bancário brasileiro. Ela moderniza o sistema de cobrança existente há mais de 20 anos no País, visando dar maior comodidade e segurança nos pagamentos.

Entre os benefícios, está a maior comodidade proporcionada ao cliente ao possibilitar, por exemplo, o pagamento de boleto vencido em qualquer canal de recebimento banco ou no correspondente, maior segurança com a eliminação dos riscos de fraudes, além de evitar o pagamento em duplicidade.

Além disso, o comprovante de pagamento será mais completo, apresentando todos os detalhes do boleto, (juros, multa, desconto, etc.) e as informações do beneficiário e pagador.