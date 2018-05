Biblioteca Municipal de Lagoa Nova, celebra 45 anos de fundação, com esplêndida noite cultural

Crédito: Eliabe Davi Alves-Coordenador de Cultura do Município de Lagoa Nova

Como Coordenador Municipal de Cultura, neste fim de semana, vivenciei alegrias únicas. Pois, aconteceu a materialização do mais uma etapa do projeto atual, elaborado para propiciar dinamização para Biblioteca Municipal Professora Bernadete Xavier Gomes, importante instituição cultural, que se dedica há quatro décadas e meia a educação e cultura dos lagoanovenses.

Através dos esforços e dedicações da equipe de Biblioteca, Secretária Municipal de Turismo Josi Gomes, Coordenadora de Turismo Ednaja Moura, Deyse Tatiane, Josailsa Felipe, Franciene Paulino Araújo, Isabelle Medeiros, Secretaria de Obras, Maria de Fátima, realizamos o Chá Literário, em homenagem aos 45 anos de fundação da Biblioteca Municipal de Lagoa Nova/RN.

Vale salientar, que Edy Subcoordenador de Cultura, juntamente com o maestro Herywelton da Nóbrega, dedicaram-se ao repertório musical do evento. Ao passo que, a Biblioteca recebeu das mãos do gestor municipal, 150 livros doados pela Federação das Indústrias do RN.

Os atores do grupo de Teatro Baraúna, que na atualidade, é presidido por Josilene Olegário, que também dirige o Espaço Cultural Poeta Pedro Henrique, apresentaram recital poético. Neste momento de gratidão, agradeço também a presença do Prefeito Luciano Santos, familiares da patrona Bernadete, Chefe de Departamento na UFRN Edineide Pinheiro, Integrante da 9ª DIRED Sueli Fernandes, Secretário Municipais, vereadores, ex-auxiliares de bibliotecas, educadores, diretoras de escolas e população local.

A Instituição Biblioteca, Professora Bernadete Xavier Gomes, agradece o espirito de equipe, empenho e comprometimento de todos que colaboraram para o brilho e sucesso de nosso Chá Literário, alusivo aos nossos 45 anos.