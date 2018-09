Biblioteca Central Zila Mamede realiza sarau poético

ASCOM – Reitoria/UFRN/ Wilson Galvão, Marina Gadelha, Williane Silva e Cícero Oliveira

A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu na última sexta-feira, 14, a exposição “Zila Mamede: a poeta bibliotecária”, em comemoração aos 90 anos de nascimento da poetiza que dá nome a instituição. A exposição segue até o dia 15 de outubro e reúne 90 de suas poesias, distribuídas em vários ambientes da BCZM.

Já no dia 28 de setembro, as 16h, acontece um sarau poético na sala de Coleções Especiais da BCZM, além disso fazem parte da solenidade as comemorações dos 60 anos do lançamento do livro Salinas e também da primeira edição do livro Navegos que reúne toda obra poética da autora entre os anos de 1953 e 1978.

Zila da Costa Mamede (1928-1985) nasceu no município de Nova Palmeira na Paraíba e aos seis anos de idade passou a viver no Rio Grande do Norte. Iniciou sua carreira em 1954, quando assumiu o cargo de Auxiliar de Biblioteca da Biblioteca do Instituto de Educação do Rio Grande do Norte (hoje Atheneu Norte-Riograndense).

Em 1974 planeja, organiza e instala o acervo básico necessário ao funcionamento dos cursos da UFRN, representando a Biblioteca Central (antes Serviço Central de Bibliotecas da UFRN) e é nomeada Diretora da Biblioteca Central da UFRN, ficando no cargo até 20 de março de 1980, quando se aposenta.