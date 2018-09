Biblioteca Central Zila Mamede realiza sarau poético nesta sexta-feira

Evandro Ferreira – ASCOM – Reitoria/UFRN

A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) realiza um sarau poético nesta sexta-feira, 28, às 16h, na sala de Coleções Especiais. O evento faz parte da comemoração dos 90 anos de nascimento da poeta Zila Mamede, além do aniversário de 60 anos do lançamento do livro Salinas e da primeira edição do livro Navegos, que reúne toda a obra poética da autora entre 1953 e 1978. A homenagem percorre vários ambientes da BCZM por meio da exposição “Zila Mamede: a poeta bibliotecária”, que segue até o dia 15 de outubro e reúne 90 de suas poesias.

Zila da Costa Mamede (1928-1985) nasceu no município de Nova Palmeira, na Paraíba e aos seis anos de idade passou a viver no Rio Grande do Norte. Iniciou sua carreira em 1954, quando assumiu o cargo de Auxiliar de Biblioteca da Biblioteca do Instituto de Educação do Rio Grande do Norte (hoje Atheneu Norte-Riograndense).

Em 1974 planejou, organizou e instalou o acervo básico necessário ao funcionamento dos cursos da UFRN, representando a Biblioteca Central (antes Serviço Central de Bibliotecas da UFRN). Nomeada Diretora da Biblioteca Central da UFRN, ficou no cargo até 20 de março de 1980, quando se aposentou.