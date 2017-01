Benes Leocádio volta ao comando da Femurn

Benes Leocádio foi o candidato apoiado pelo então presidente da Femurn, o ex-prefeito de Assu Ivan Júnior. Na disputa, Leocádio, com 66 votos, desbancou o prefeito de Patu, Rivelino Câmara (PMDB), que teve 46, seguido por Dagoberto Bessa (PSD), com 34. A posse da nova diretoria da Femurn ocorreu logo após a proclamação do resultado da votação, que se encerrou às 13h desta sexta-feira. O presidente eleito substitui Ivan Junior e cumpre mandato de dois anos (2017/2018). Dos 159 prefeitos aptos a votar, 146 compareceram ao local de votação, no auditório Albano Franco, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern).