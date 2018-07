Beneficiários do RN começam a receber reajuste do Bolsa Família a partir do dia 18

Crédito/ Portal Brasil.gov

Os beneficiários do Bolsa Família no Rio Grande do Norte começam a receber, a partir de 18 de julho, o reajuste de 5,67% no valor do benefício. O aumento deve fazer com que mais de R$ 684 milhões sejam injetados na economia brasileira até o fim do ano. No estado, 343.899 famílias são favorecidas pelo programa atualmente.

O reajuste deste mês é o segundo concedido pelo governo do presidente Michel Temer no Bolsa Família. Em 2016, o valor do auxílio já havia aumentado em 12,5%. Outra marca importante é o fim da fila de espera pelo benefício, que está zerada há 12 meses. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, destaca a importância dos avanços no projeto nesses últimos dois anos.

“O Bolsa Família está mais forte, melhor administrado e chegando rapidamente naquelas pessoas que realmente precisam. São mais recursos girando no pequeno comércio e na economia dos municípios, além de mais comida na mesa dos brasileiros”, analisa.

Em todo o País, o Bolsa Família já contempla cerca de 13,7 milhões de famílias. Para o beneficiário consultar o dia do saque, basta conferir o Número de Identificação Social (NIS), que está impresso no cartão do programa. Os que têm final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia, e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses.