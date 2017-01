Beneficiários do Bolsa Família em Currais Novos devem atualizar cadastro até esta sexta-feira, 20, na SEMTHAS

As famílias currais-novenses beneficiárias do programa federal “Bolsa Família” devem atualizar as informações sobre peso, altura, vacinação das crianças e pré-natal das gestantes até a tarde desta sexta-feira (20) na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) – Rua do Plutônio, 95, bairro JK, próximo à Igreja Imaculada Conceição. Centenas de famílias já estiveram na SEMTHAS na manhã desta quinta-feira (19) para atualizarem o cadastro, que também acontecerá até o final da tarde. Equipes de Agentes Comunitários de Saúde e Assistentes Sociais participam da ação.

O pagamento do benefício é feito mediante o cumprimento de compromissos do beneficiário nas áreas da saúde, educação e assistência social. Neste caso, a SEMTHAS está exigindo a atualização das condicionalidades na saúde, que são: Atualização de peso e altura de mulheres de 14 à 44 anos; peso, altura e caderneta de vacinação de crianças de 0 à 7 anos; e acompanhamento pré-natal das gestantes.

Em Currais Novos são 4.227 famílias cadastradas no programa, e de acordo com a SEMTHAS todas devem atualizar o cadastro, caso contrário, o beneficiário poderá perder ou ter suspenso o benefício.