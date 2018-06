Base do Corpo de Bombeiros é metralhada e viaturas incendiadas em Mossoró

Crédito da foto: O Câmera

Criminosos metralharam a base do Corpo de Bombeiros e incendiaram duas viaturas na madrugada desta quinta-feira, 7, em Mossoró. O atentado aconteceu por volta das 02h.

Segundo informações, ao menos quatro indivíduos chegaram a pé ao local e efetuaram disparos de arma de fogo contra o prédio do antigo posto da Polícia Rodoviária Federal. Eles ainda jogaram gasolina e atearam fogo nas viaturas.

No momento do ataque, havia alguns policiais bombeiros. Ninguém ficou ferido. Uma equipe do CB conseguiu apagar o fogo. Os veículos, um Fiesta e uma ambulância, ficaram totalmente destruídos.

A ambulância auxiliava ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município em ocorrências de resgate e primeiros socorros a vítimas de acidente na cidade.