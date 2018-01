Base descentralizada do SAMU em Currais Novos realizou mais de 1700 atendimentos em 2017

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação:

A base descentralizada do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) de Currais Novos realizou no ano passado 1786 atendimentos de diversas ocorrências nas cidades pactuadas com o serviço, além de atender municípios nas macrorregiões e municípios circunscritos. De acordo com a coordenadora da base Currais Novos, enfermeira Lígia Daiana, foram 1.566 atendimentos, entre casos clínicos, traumas e outros procedimentos, realizados nas cidades de Currais Novos, Acari, Bodó, Cerro Corá, Lagoa Nova, São Vicente e Tenente Laurentino. A Unidade de Suporte Avançado (USA) que conta com UTI Móvel, realizou 220 atendimentos em outras cidades de municípios das macrorregiões de Santa Cruz e Parelhas, como Campo Redondo, Carnaúba dos Dantas, Equador, Jaçanã, Japi e Tangará.

A base descentralizada do SAMU Currais Novos fica localizada na Avenida Cândido Dantas, próximo ao Ginásio Geraldão, e o serviço só deverá ser acionado pelo número 192 em casos de acidentes com múltiplas vítimas, casos de urgência e emergência, catástrofes, desastres, entre outras ocorrências graves.