Barragem Armando Ribeiro terá suas comportas fechadas a partir do dia 14

Crédito da foto: Blog De Olho em Assu

As comportas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório de água doce do Rio Grande do Norte, serão fechadas no período de 14 a 21 de maio. A Agência Nacional de Águas (ANA) concedeu ao Departamento Nacional de Obras Contra a Secas (DNOCS) a autorização para execução de serviços de recuperação hidromecânica na barragem potiguar, localizada entre os municípios de Itajá, São Rafael e Assú.

O fechamento tem o objetivo de possibilitar inspeções subaquáticas, a recuperação de estruturas para minimizar a ocorrência de vazamentos e a complementação das atividades de tratamento e manutenção de válvulas borboleta, tubulações e equipamentos iniciados em fevereiro de 2018.

Nos municípios em que houver interrupção da operação do sistema público de abastecimento de água, o Estado do Rio Grande do Norte proverá o suprimento emergencial de água potável a usuários essenciais, tais como unidades de saúde e escolas.

A barragem tem capacidade para 2,4 bilhões de metros cúbicos de água. Estava com 286,3 milhões de metros cúbicos no relatório do dia 28 de dezembro do ano passado, o que representava 11,93% do volume máximo. Agora, de acordo com a medição feita na sexta-feira (4), o reservatório estava com 701.294.000 metros cúbicos de água, o que corresponde a 29,22% do volume total.