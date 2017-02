Bando fortemente armado sitia a cidade de Florânia e rouba cofre de agência Bancária

A madrugada desta quinta-feira, 09, foi de terror para os moradores de Florânia/RN. Bandidos fortemente armados invadiram a Cidade, por volta de 01h30 min., e arrombaram a Agência do Banco do Brasil local. Informações preliminares dão conta de que o cofre da Agência foi roubado.

De acordo com as primeiras informações chegadas ao nosso Blog, parte do bando cercou o Destacamento da Polícia Militar local e efetuou diversos disparos de armas de vários calibres, inclusive fuzil e metralhadora, para evitar qualquer reação dos Policiais de Serviço. Enquanto isso, a outra parte da quadrilha fazia o roubo à Agência bancária. A frequência que esses delitos vem acontecendo é motivo de medo de todas as cidades da região, inclusive Currais Novos. Os bandidos estão fechando o cerco, perdendo o medo da polícia e ficando a cada dia mais perigo, inclusive frequentar caixas eletrônicos, principalmente a noite. A ousadia dos bandidos está a cada dia mais significante.