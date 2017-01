Bando explode Agência do Banco do Brasil de São José de Campestre

A Agência do Banco do Brasil de São José do Campestre, no Agreste do estado, foi alvo dos bandidos nessa madrugada de segunda-feira (16). As informações são da Polícia Militar. Segundo o Comandante do Destacamento, por volta das 2h40 , cerca de 15 homens fortemente armados chegaram na cidade atirando, explodiram o cofre e levaram todo o dinheiro. Nenhum dos caixas eletrônicos foram violados. Armas e coletes dos vigilantes foram levados pelos criminosos. Os bandidos ainda fizeram de reféns um vigia e duas jovens durante a ação. Ainda não há informações do valor levado pelos assaltantes. Durante a ação, os criminosos dispararam vários tiros pela cidade e conseguiram fugir. No momento da fuga, vários grampos foram jogados na RN 093, nas proximidades da Fazenda Barrinha. Policiais Militares das cidades vizinhas e GTO estiveram em diligência mas até o momento nenhum dos suspeitos foi detido. O Banco será periciado pela polícia técnica (Itep). O caso será investigado pela Polícia Federal.Com isso a população ficará mais um bom período sem atendimento bancário.