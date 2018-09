Bandidos matam agricultor e obrigam familiares a atear fogo na casa com o corpo dentro

Crédito da foto: O Câmera

Um crime brutal aconteceu na madrugada desta terça-feira, 11, no município de Caraúbas. Um agricultor identificado apenas como Joaquim foi morto a tiros no Sítio Livramento, próximo a base da Petrobrás, na RN 117, entre as cidades de Caraúnas e Governador Dix-Sept Rosado.

A polícia apurou no local que os criminosos chegaram de carro e invadiram a residência. Eles mandaram que as mulheres saíssem do imóvel e executaram o agricultor.

Após executar a vítima, o grupo obrigou os homens da família a tocar fogo na casa com o corpo do agricultor dentro. O corpo foi encontrado carbonizado.

Não há informações sobre a motivação e os autores do crime.