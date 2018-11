Banco do Nordeste realizará evento “Acelera Microcrédito” em Currais Novos no dia 12 de dezembro

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, recebeu na manhã desta quinta-feira (08) no Gabinete Municipal a visita do Gerente da Unidade Local do Banco do Nordeste, Mauro Monteiro, e dos coordenadores dos programas AGROAMIGO e CREDAMIGO, Izailton Mendonça e Maria da Fé Souza Araújo, que apresentaram os investimentos do banco no município e o projeto do evento “Acelera Microcrédito” que acontecerá no dia 12 de dezembro. O secretário municipal do Gabinete, Rodolfo Lucena, também acompanhou a reunião.

De acordo com Mauro, o Programa AGROAMIGO investiu em Currais Novos em 2017 cerca de R$ 1 milhão e 266 mil reais, recursos que este ano devem ultrapassar R$ 1 milhão e 300 mil. No CREDAMIGO esta cifra é ainda maior: R$24 milhões deverão ser injetados na economia local neste ano. Para o Prefeito Odon Jr, estes recursos são de grande importância para o desenvolvimento e crescimento das micro e pequenas empresas e apoio aos produtores rurais. “É de grande importância esses investimentos para Currais Novos, pois contribui para o fortalecimento da nossa economia e da geração de renda”, comentou.

No próximo dia 12 de dezembro, o Banco do Nordeste realizará o “Acelera Microcrédito”, evento que acontecerá no Largo do Coreto O Guarany das 8h às 12h com a participação de 15 clientes beneficiados com estes programas de crédito que irão apresentar as experiências exitosas e seus produtos.