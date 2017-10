Bancada federal destinará emendas no orçamento para a UFRN

O encaminhamento de parte das emendas da bancada federal para apoio às ações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi o principal destaque das reuniões que a reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz, manteve com parte dos parlamentares federais do Estado na última quarta-feira, 11. Fruto dos encontros, os deputados Rafael Motta e Rogerio Marinho, a deputada Zenaide Maia, a senadora Fátima Bezerra e o senador Garibaldi Alves se comprometeram a destinar recursos para a UFRN.

Na oportunidade, Ângela Paiva também tratou da situação do acervo do Diário de Natal com os parlamentares. Ela buscou, junto aos senadores e deputados federais, apoio para que apresentem uma emenda de bancada específica para que a Universidade possa digitalizar e disponibilizar à sociedade o acervo dos jornais Diário de Natal e O Poti, que estão sob a responsabilidade da instituição. O acervo está cedido em comodato à UFRN e reúne edições de 1939 até 2012, último dia de circulação do periódico. Todo o material está guardado no Museu Câmara Cascudo, em Natal.

ASCOM – Reitoria/UFRN