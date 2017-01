Bancada do PMDB define que Eunício disputará a presidência do Senado

Em uma reunião nesta terça-feira (31) na residência oficial do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), a maioria dos parlamentares do PMDB definiu que Eunício Oliveira (PMDB-CE) será o candidato da sigla na eleição para a presidência da Casa. Nesta quarta-feira (1º), os senadores vão escolher quem será o presidente do Senado pelos próximos dois anos.

Dos 19 senadores que integram a bancada peemedebista, apenas Roberto Requião (PR), Waldemir Moka (MS) e Simone Tebet (MS) não participaram do encontro.

“A bancada decidiu, por aclamação, escolher Eunício Oliveira para ser candidato à presidência do Senado. E também foi escolhido Renan Calheiros (AL) para ser o novo líder da bancada do PMDB”, disse o senador João Alberto (MA).

A candidatura de Eunício Oliveira, no entanto, ainda não foi oficializada junto à Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Até o momento, o peemedebista terá somente um concorrente ao comando da Casa. Em entrevista ao G1, José Medeiros anunciou que vai disputar a eleição, mas também ainda não oficializou a candidatura.

Na reunião, os parlamentares da bancada também escolheram Renan como novo líder da legenda no Senado.

Outras funções-chave que deverão ser ocupadas pelo PMDB ainda não foram definidas. É o caso da presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que é disputada por Marta Suplicy (SP), Edison Lobão (MA) e Raimundo Lira (PB).

A CCJ é um dos colegiados mais importantes do Senado. É pela comissão que passam todas as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) e projetos de grande repercussão, como o que endurece as punições para autoridades que cometem abuso no exercício da função.

O colegiado também tem a função de sabatinar e opinar sobre indicados para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Outra vaga que cabe ao PMDB e que ainda está em aberto é a segunda-vice-presidência da Casa, que é alvo de disputa entre os senadores Valdir Raupp (RO), João Alberto (MA) e Garibaldi Alves Filho (RN).

O segundo-vice-presidente do Senado substitui o presidente e o primeiro-vice-presidente do Senado no comando das sessões legislativas, caso os dois se ausentem. Ele também tem direito a uma equipe de assessores comissionados.

Aumento da bancada

Maior bancada do Senado, a composição do PMDB no Senado vai aumentar ainda mais nesta quarta-feira. Está prevista uma solenidade na liderança da sigla na Casa de filiação do senador Elmano Férrer (PI), que vai deixar o PTB.

A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar e por senadores do PMDB. Com isso, a bancada peemedebista passará a ter 20 parlamentares.

Existe ainda a possibilidade de Zezé Perrella (MG) também deixar o PTB para se incorporar ao PMDB. A assessoria do senador, contudo, não confirmou a informação.

