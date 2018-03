Aula Magna da UFRN acontece nesta sexta

Crédito: (ASCOM-Reitoria/UFRN)

“A contribuição da UFRN ao desenvolvimento socioeconômico do Estado” é tema da Aula Magna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que acontece nesta sexta-feira, 16, a partir das 8h30, no Auditório Prof. Otto de Brito Guerra, localizado na Reitoria.

O evento abre a programação dos 60 Anos da instituição de ensino e marca oficialmente o início do período letivo de 2018.1. A Aula será ministrada pelos reitores Diógenes da Cunha Lima, Genibaldo Barros, Daladier Pessoa Cunha Lima, Geraldo dos Santos Queiroz, José Ivonildo do Rêgo, Otom Anselmo de Oliveira e Ângela Maria Paiva Cruz, com mediação do professor Tarcísio Gurgel.

A solenidade terá início com lançamento do selo alusivo aos 60 Anos da UFRN pelos Correios, além da apresentação da logomarca e do site comemorativo. Durante o ano de 2018 e dentro da programação, haverá outros pontos de destaque, como a Ópera do Conhecimento, de Danilo Guanais, a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC), o documentário sobre os 60 Anos e o lançamento de livros históricos que resgatam a memória cultural do estado.

60 Anos

A UFRN foi criada em 25 de junho de 1958, por meio de lei estadual, nominada na época de Universidade do Rio Grande do Norte, sob o reitorado de Onofre Lopes. Instalada em 21 de março de 1959, em sessão solene no Teatro Alberto Maranhão, a instituição foi formada a partir da conjunção das faculdades de Farmácia, Odontologia, Direito, Medicina, Filosofia e a Escola de Serviço Social. A federalização ocorreu no dia 18 de dezembro de 1960, passando a ser chamada de Universidade Federal do Rio Grande do Norte.