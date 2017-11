Audiência Pública sobre o “Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021” acontecerá neste terça, 28

Acontecerá nesta terça-feira (28) entre 8h e 11h no auditório da Câmara Municipal, audiência pública para a apresentação do “Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021”, plano que terá as intenções e resultados a serem buscados no período de quatro anos expressos em diretrizes, objetivos e metas. Configura-se como base para a execução, o acompanhamento, a avaliação e o exercício da gestão do sistema de saúde em cada esfera de governo.