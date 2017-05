Audiência Pública sobre o “Plano Municipal de Saneamento Básico” acontecerá nesta quinta-feira, 04

Elaborar as metas e estratégias para a política municipal de saneamento será um dos pontos de discussão da primeira audiência pública de elaboração do “Plano Municipal de Saneamento Básico”, que acontecerá nesta quinta-feira (04) a partir das 7h30 no auditório da Escola Municipal “Professor Humberto Gama”, antigo Comercial.

Em reunião na manhã desta quarta, o comitê executivo do plano discutiu a pauta da audiência que terá como objetivo principal debater com a população, órgãos e entidades, as metas para a melhoria no saneamento, além de discutir pautas como controle sanitário, limpeza urbana e drenagem. De acordo com Manoel Galdino, coordenador de elaboração do PMSB, é muito importante a participação da comunidade na audiência para orientar a construção do plano. “O Plano tem que estar pronto até dezembro e ser enviado a FUNASA/ Ministério da Saúde, e a população tem papel fundamental nesta discussão”, disse.