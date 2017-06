Audiência Pública sobre a elaboração do “Plano Municipal de Saneamento Básico” aconteceu ontem, 13, no Totoró

Aconteceu na tarde de ontem (13) no Ginásio de Esportes do Povoado Totoró, zona rural de Currais Novos, mais uma audiência pública para discutir a elaboração do “Plano Municipal de Saneamento Básico”, encontro que contou com a presença do Prefeito Odon Jr, do comitê executivo do plano, além de moradores do povoado e de comunidades circunvizinhas. As audiências, que estão acontecendo desde maio, são importantes para que a população contribua e opine sobre temas importantes como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos.

O Prefeito Odon Jr parabenizou a participação popular no debate e afirmou que é muito importante “a participação das comunidades nos grupos de trabalho sugerindo melhorias para os eixos do plano”. O Plano de Saneamento Básico de Currais Novos deverá ter seu documento final elaborado até o final do ano para que seja enviado à FUNASA/Ministério da Saúde, e assim, captar recursos necessários para obras e ações no setor.