Audiência pública discute tese sobre começo do país: RN ou Porto Seguro

Crédito: ALRN

Onde o Brasil foi descoberto, em Porto Seguro, na Bahia ou em Touros no Rio Grande do Norte? O tema polêmico vai ser debatido na manhã desta quinta-feira (12) a partir das 9h30 na Câmara Municipal de Touros, no litoral ao Norte de Natal, em audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa, por propositura do deputado Carlos Augusto (PCdoB). que em pronunciamento na sessão plenária desta quarta-feira (11) fez o convite aos colegas do Legislativo para participarem do debate.

“Convido os colegas deputados para participarem da audiência pública em Touros para tratar sobre o descobrimento do Brasil, sob o tema “Touros, o Brasil nasceu aqui”. É um tema técnico que tem o viés político. O descobrimento do País é tido como sendo na Bahia, mas há provas de que aconteceu no Rio Grande do Norte”, afirmou o deputado Carlos Augusto.

O deputado lembrou que os primeiros trabalhos sobre o assunto surgiram em 1998, quando o historiador Lenine Pinto reuniu evidências sobre o assunto no livro “A Reinvenção do Descobrimento”. Agora, mais um livro reforça essa tese. A obra “1500 – De Portugal ao Saliente Potiguar”, de Manoel de Oliveira Cavalcanti Neto, consolida o pensamento sobre o descobrimento no RN.

“Trata-se de uma reparação necessária ao Rio Grande do Norte. As potencialidades turísticas que podem resultar a partir desse assunto são inestimáveis. Veja como Porto Seguro, na Bahia, obteve importantes conquistas econômicas com esse assunto. Temos o dever de levar esse debate para o âmbito da Assembleia Legislativa”, destaca o deputado propositor.